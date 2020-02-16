Саратовский детский омбудсмен связал суициды с Nirvana и аниме

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя показала часть своего отчета за 2019 год, посвященную «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Вредят развитию: группы в соцсетях, культ Курта Кобейна и крашеные волосы.

Аппарат детского омбудсмена изучил, например, группы в социальных сетях, чтобы выявить сообщества, где царят особо депрессивные настроения, близкие к суицидальным. Депрессивными, а также «околокриминальными настроениями» отличаются, согласно отчету, юные подписчики «многочисленных пацанских и асоциальных пабликов», сообщил сайт «СарБК».

По словам омбудсмена, в регионе при этом практически не нашли активистов политических движений. Это значит, что, в отличие от депрессивных подростков, политически активная молодежь либо хорошо конспирируется, либо ее просто нет.

«Маркером серьезного психологического неблагополучия», по мнению Загородней, является интерес саратовской молодежи, главным образом девушек к «маньяческим пабликам». Это группы, которые посвящены историям серийных убийц и маньяков.

Конечно, никакая субкультура не обойдется без собственной музыки. Музыка, как известно, объединяет. Оказалось, что саратовских проблемных подростков объединяет творчество групп Velial Squad и «Каспийский груз». Те же подростки, которые слушают Курта Кобейна и Nirvana, уже наверняка погрузились в самые темные пучины собственного подсознания и ушли в затяжные депрессии, грозящие вылиться в суициды.

«То же самое относится к увлечению аниме, в первую очередь, кровавому и имеющему гомосексуальный подтекст», — сказано в докладе.

И уж явным маркером проблемности следует считать окрашивание волос в самые неожиданные цвета. Так сказано в отчете.

«Судя по наполнению страниц, интересы подростков в целом стереотипны, примитивны, демонстрируют невысокий уровень общей культуры, развития и стремлений», — сделала вывод омбудсмен. Это явно указывает на недостатки в учебной и воспитательной работе.