Саратовский боксер ударил возлюбленную после ее просьбы прибраться в квартире

В Саратове местный житель, имеющий спортивный разряд по боксу, побил свою гражданскую жену после ее просьбы убраться в квартире. По словам 27-летней девушки, он ударил ее кулаком в живот, написал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу УМВД Саратова.

«В ответ на замечание сожитель, имеющий спортивный разряд по боксу, нанес ей один удар кулаком в область живота», — отметили в ведомстве.

Во время допроса в полиции мужчина сознался в содеянном преступлении. Его девушку с травмами госпитализировали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».