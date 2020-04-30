Саратовские власти закупили маски по 425 рублей за штуку. Прокуратура все проверит

Саратовская область закупилась в Подмосковье средствами защиты от инфекции. На костюмы, маски и очки потратили 43,3 миллиона рублей. Большая часть денег ушла на маски по 425 рублей. Региональная прокуратура выяснит, что сколько стоит.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей», — приводит РИА «Новости» текст сообщения надзорного ведомства.

Средства защиты купило подведомственное региональному Минздраву учреждение «Саратовский аптечный склад». Всего медицинских масок типа II KN95 FFP2 должны поставить 10 тысяч штук.

Ранее по вопросу этой закупки к Филипенко обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он родился в Саратовской области. В прокуратуре сообщили, что часть денег на эту закупку выделили из регионального бюджета. Ранее в Госдуме предложили продавать маски и антисептики в автоматах на вокзалах и торговых центрах.

По последним данным, в Саратовской области коронавирусом заразились 438 человек. По состоянию на 30 апреля всего в России 106 498 инфицированных.