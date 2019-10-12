Саратовские власти расчистят подходы к школам после убийства девочки

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать во всех муниципалитетах области комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним. На это чиновникам отведена неделя.

«В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования», — рассказали в пресс-службе главы региона. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Итоги работы комиссии будут рассмотрены по итогам ее работы. Это будет сделано на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Саратовской области.

Тело Лизы Киселевой нашли в гаражах в ночь на 11 октября. Перед тем пропавшую девочку два дня искали всем миром. После того, как было найдено тело 9-летней школьницы, задержали подозреваемого, 35-летнего ранее судимого местного жителя Михаила Туватина.

Разгневанная толпа хотела его линчевать. От самосуда мужчину спасли правоохранители. Ранее Следственный комитет сообщил, что у Туватина есть непогашенные судимости.