Саратовские школы закрыли на карантин

По данным издания, внеплановые каникулы объявлены в школах Вольска, Аткарска, Петровска и Саратова. Причина — превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ. Кроме того, школьники девяти районов области тоже ушли на внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа.

RT напомнил, что в связи с распространением ОРВИ карантин объявлен во всех школах Якутска.