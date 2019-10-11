Саратовские общественники собрали деньги для семьи убитой школьницы
«Члены палаты собрали свои личные деньги на похороны, мы отвезем их семье. Спросим обязательно, нужна ли какая-то медицинская помощь. Все готовы помочь», — рассказал председатель палаты Борис Шинчук. Его слова привело РИА «Новости».
По словам Шинчука, произошедшее члены палаты восприняли как собственное горе. Убийство Лизы Киселевой стало «трагедией для всего общества».
Школьница пропала 9 октября. Она утром ушла в школу и пропала по дороге. Девочку искали всем миром, в том числе с помощью волонтеров. Тело убитой нашли в ночь на 11 октября в гаражном кооперативе, который расположен по пути из дома девочки к школе, где она училась.
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Следователи задержали 35-летнего подозреваемого в убийстве. Он уже дал признательные показания. По его словам, он самовольно завладел заброшенным гаражом, где его случайно нашла школьница. Михаил Туватин испугался, что будет разоблачен, затащил девочку в гараж и расправился с ней.
Задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей. У него непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, рассказали в СК.