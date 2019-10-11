Саратовские общественники собрали деньги для семьи убитой школьницы

Общественная палата Саратовской области по собственной инициативе собрала деньги для семьи убитой школьницы. Родственникам девочки готовы оказать необходимую медицинскую помощь.

«Члены палаты собрали свои личные деньги на похороны, мы отвезем их семье. Спросим обязательно, нужна ли какая-то медицинская помощь. Все готовы помочь», — рассказал председатель палаты Борис Шинчук. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Шинчука, произошедшее члены палаты восприняли как собственное горе. Убийство Лизы Киселевой стало «трагедией для всего общества».

Школьница пропала 9 октября. Она утром ушла в школу и пропала по дороге. Девочку искали всем миром, в том числе с помощью волонтеров. Тело убитой нашли в ночь на 11 октября в гаражном кооперативе, который расположен по пути из дома девочки к школе, где она училась.

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Следователи задержали 35-летнего подозреваемого в убийстве. Он уже дал признательные показания. По его словам, он самовольно завладел заброшенным гаражом, где его случайно нашла школьница. Михаил Туватин испугался, что будет разоблачен, затащил девочку в гараж и расправился с ней.

Задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей. У него непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, рассказали в СК.