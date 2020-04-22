Саратовские депутаты-коммунисты устроили в думе акцию в честь дня рождения Ленина

По словам законодателя, он вместе с коллегами попытался пронести в зал заседаний облдумы портрет Ленина, но охранники не пустили их внутрь. В результате возникла потасовка с участием нескольких человек.

«Кулаками нас не били, но силу применили существенную. В итоге мы смогли пройти в зал заседаний», — поделился Бондаренко.

По данным издания, депутаты перед началом заседания растянули в зале плакат с портретом Ленина и спели песню «И Ленин такой молодой» через мегафон. Местные СМИ отметили, что спикер облдумы расценил действия законодателей как наглядную агитацию и потребовал убрать из зала портрет вождя. Коммунисты не подчинились.

«Мандатная комиссия — так у нас называется комиссия по этике — тоже оценила акцию как нарушение. Скорее всего, нас будут привлекать к ответственности», — допустил Бондаренко.