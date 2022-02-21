Саратовская область ввела режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести режим ЧС на территории региона для оперативной организации приема беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Радаева в Telegram-канале.

Глава Саратовской области поручил Министерству труда и соцзащиты обеспечить проживание беженцев. Персонального ответственного закрепят за каждым объектом их размещения. Министерство здравоохранения обеспечит медицинское сопровождение прибывших из Донбасса, а Министерство образования организует для детей образовательный процесс.

Ранее режим ЧС из-за беженцев из Донбасса ввели в Пензенской, Воронежской, Курской областях.

Режим ЧС позволяет ограничивать доступ людей и транспортных средств, приостанавливать деятельность организаций. Кроме того, этот режим позволяет устанавливать особый порядок использования резервов.

Эвакуацию из Донбасса начали 18 февраля. Переезжающим полагаются выплаты в размере 10 тысяч рублей. Российские власти заявляли, что это только начало поддержки.