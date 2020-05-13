Саратовская чиновница созналась в жестком высказывании о семьях с детьми

Чиновница Лидия Бузовчук лишилась должности из-за резкого комментария о помощи семьям с детьми во время пандемии. Свое мнение она выражала в соцсетях под другим именем. Свое авторство она позже подтвердила.

«У меня [есть] данные, что она подтверждает это <…> Она активный пользователь соцсетей и здесь нет рисков того, что это провокация или взлом электронной почты», — рассказал «360» исполняющий обязанности главы Энгельсского района Саратовской области Алексей Стрельников.

Он добавил, что сначала публикацию чиновницы увидели сотрудники администрации, а затем она появилась в региональных СМИ.

«У нас есть комиссия по этике, которая отслеживает служебное поведение муниципальных служащих. В рамках этой комиссии мы провели расследование, работник был сразу же был отстранен от должности на время расследования», — сказал Стрельников.

По его словам, комиссия решила, что высказывания чиновницы не совместимы с ее должностью и статусом муниципального служащего.

«Она у нас исполняла обязанности, поэтому не была на постоянной работе. По инициативе работодателя она была уволена со своей должности», — подчеркнул исполняющий обязанности главы.

Стрельников отметил, что отношение к поведению Бузовчук может быть только негативным. Более того, сейчас россияне столкнулись со сложной ситуацией. Поддержка семей и демографической ситуации сейчас очень важна. Для некоторых граждан материальная помощь является единственным источником жизни.

«Мы отвечаем за каждое свое слово, за каждую букву. Любая наша реплика, даже иногда в сердцах, она активный пользователей соцсетей, на эмоции кто-то вывел, но в любом случае себя нужно держать в руках и понимать, что на тебя смотрят», — заключил Стрельников.

Бузовчук занимала пост исполняющей обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района. Должности она лишилась после публикации во «ВКонтакте», где она написала, что «раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили».