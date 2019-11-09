В Саратове опровергли снос заброшек из-за Лизы Киселевой

В Саратове приступили к сносу заброшенных построек и самостроев. Пресс-секретарь главы Саратова Татьяна Плющева рассказала о ближайших планах мэрии и заверила, что снос старых построек никак не связан с убийством девятилетней девочки.

«Ну не то чтобы «массово сносят». У нас сейчас идет инвентаризация построек, чтобы выявить законность или незаконность. Уже в дальнейшем если мы выявим, что такие постройки незаконны, будем инициировать процедуру сноса. Сначала, естественно, в добровольном порядке, затем, если этого не произойдет, то уже в судебном, — объяснила Плющева.

Чудовище из гаража - Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему Подробнее

По ее словам, всколыхнувшая всю Россию история с убийством в заброшенных гаражах девятилетней Лизы Киселевой никак не связана с работой, которую в мэрии проводят планово. Снос зданий тут не при чем. Связавшие эти события СМИ ошиблись.

«Это кто-то преувеличил сильно. У нас есть программа по сносу ветхого и аварийного жилья. Это расселенные дома, когда жителям предоставили новые квартиры в новых домах, а старое жилье сносят, чтоб потом эту землю использовать для возведения новых объектов. Но это никак не связано с этой историей», — заверила Плющева.