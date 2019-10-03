Саранские третьеклассники тайно отправились в Чернобыль из-за сериала. Они дошли только до центра города

Двух третьеклассников из Саранска так впечатлил сериал «Чернобыль», что они решили самостоятельно осмотреть этот город. Испуганные родители обратились в полицию.

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О том, что мальчики пропали, стало известно вечером 2 октября. Известно, что дети вернулись домой из школы, переоделись и куда-то ушли. Один из них написал родителям записку. В ней он рассказал, что уехал.

«Детей искали всем личным составом управления внутренних дел Саранска. Мальчики из благополучных семей, ранее из дома не убегали. К счастью, родители дали очень четкое описание того, во что были одеты ребята. В результате уже через полтора часа их обнаружили в центре города», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления МВД по Мордовии.

С собой ребята взяли одежду и спички. Школьники потом объяснили, что собирались отправиться в Чернобыль, поскольку одноименный американский сериал произвел на них большое впечатление. У них был только первоначальный план - попасть в этот город. Как именно добраться до него, они не знали. В отделении с третьеклассниками провели воспитательную беседу, после чего отдали в руки родителей.

Пятийсерийный сериал «Чернобыль» получил популярность по всему миру. Он рассказал историю о том, как простые люди пытались справиться с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Проект выходил на телеканале HBO и получил множество наград.