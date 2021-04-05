В России предложили в 10 раз поднять штрафы за нарушение сантребований к воде

Размер штрафов за нарушение санитарных требований к водоснабжению предложили поднять в 10 раз. Законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Документ будет направлен премьер-министру России Михаилу Мишустину в понедельник, сообщил ТАСС.

На сегодняшний день штраф для юридических лиц за такого рода нарушения составляет 20-30 тысяч рублей.

«Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа <…> на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также, согласно тексту документу, предлагается штрафовать должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, накладывать штрафные санкции от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Такая мера, по мнению сенатора, позволит улучшить качество питьевой воды. Также Кутепов предложил добавить в Административный кодекс РФ статью «Противоправное воздействие на централизованные системы водоснабжения и водоотведения, создающее угрозу их безопасному и надлежащему функционированию».

Если же противоправное воздействие приведут к авариям на централизованных системах водоснабжения и водоотведения, то граждан-нарушителей будут ждать штрафы до пяти тысяч рублей, должностных лиц — до девяти тысяч рублей, а юридические лица попадут на штрафы до 100 тысяч рублей.

Разжигание костров на дачном участке с этого года может привести к крупному штрафу. С дачника могут взыскать до пяти тысяч рублей за нарушение. Ограничения не касаются костров для приготовления пищи. Однако с 1 января для этого также установлены новые правила. С этого года нельзя использовать открытый огонь для приготовления шашлыка вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Еду на мангале или в жаровне можно готовить на расстоянии не менее пяти метров от дома. Штраф за нарушение составит до пяти тысяч рублей.