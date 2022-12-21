Общество 21 декабря 2022, 14:46 Сантиметры до катастрофы. Машинист поезда рассказал о срочной остановке перед грузовиком Машинист Шестов сообщил, что ему удалось остановить поезд в 15 см от грузовика "ВКонтакте"

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Следовавший по маршруту Москва — Большая Волга электропоезд удалось экстренно остановить в 15 сантиметрах от застрявшего на железнодорожных путях большегруза. Об этом рассказал машинист Сергей Шестов, его слова привела пресс-служба АО «Центральная ППК».

Трагедия едва не произошла ночью 19 декабря на Савеловском направлении. При приближении к нерегулируемому железнодорожному переезду в Дмитрове машинист увидел застрявший грузовик с прицепом.

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До большегруза оставалось не более 170 метров, Шестов принял решение экстренно тормозить.

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«Применил экстренное торможение, помощник одновременно подал светозвуковые предупредительные сигналы. Поезд остановился в 15 сантиметрах от кабины грузовика», — рассказал машинист.

Помощник главного машиниста Сергей Симонов сообщил, что после остановки он следовал инструкции и вывел людей из двух первых вагонов.

Сам водитель грузовика после остановки поезда даже не покинул кабину. Более того, он попросил поезд немного отъехать назад.