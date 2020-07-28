Доктора Воскресенской районной больницы № 2 спасли 13-летнего подростка, который поступил в отделение с проникающей раной живота. Мальчик неудачно упал с велосипеда и проткнул живот насквозь подставкой для удочки.

«Юноша поступил к нам с ранением печени, двенадцатиперстной кишки. Лишь по счастливой случайности стрела прошла в одном сантиметре от нижней полой вены. Если бы она была повреждена, последствия могли бы быть фатальными.», — описал ситуацию главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман. Медики извлекли подставку и зашили рану.

Через несколько дней парня выписали и перевели на амбулаторное лечение. Перед тем, как отпустить подростка домой, медики рассказали юноше о правилах безопасности, который он должен соблюдать во время езды на велосипеде.

Ранее в Подольске на видео попало спасение четырехлетнего ребенка, который переполз на балкон и повис на перилах. Когда он сорвался, его поймали работники управляющей компании, которые растянули одеяло под балконом. Позже выяснилось, что мать малыша в этот момент спала дома и не проследила за ребенком.