Количество санкционных продуктов снизилось в России на 80% с 2015 года. Всего за это время выявили 38,5 тысячи тонн нелегальной растительной и животной продукции.

Согласно подсчетам экспертов Россельхознадзора, поток санкционных товаров снизился на 80% с 2015 года. Этому поспособствовала в том числе работа автоматизированной информационной системе «Меркурий», отметила газета «Известия». Эта система занимается электронной онлайн-сертификацией и контролем грузов животного происхождения.

За первые семь месяцев 2021 года в России выявили 1,74 тысячи тонн санкционки растительного происхождения и 27,5 тонны — животного. За год в первой группе уменьшение количества составило 208%, а во второй - 514%.

«В том, что именно в последние годы санкционки становится намного меньше, нет ничего удивительного. Последствия любого закона на практике ощущаются значительно позже момента вступления его в силу», — пояснил лен комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.

Всего с 2015 года зафиксировали 37,2 тысячи тонн растительной санкционной продукции. Также было выявлено 1,3 тысячи тонн продукции животного происхождения.