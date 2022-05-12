Санкционные продукты перестали завозить в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) не зафиксировала ни одного случая ввоза в Россию санкционных продуктов с февраля по апрель 2022 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С февраля по апрель 2022 года ФТС не фиксирует фактов ввоза в страну санкционной продукции. В последние годы наблюдается общая тенденция к сокращению объемов ее ввоза в Россию. Этому способствовали мероприятия, направленные на противодействие ввозу санкционных товаров — меры по борьбе с контрабандой, которые реализуют ФТС и другие надзорные органы», — рассказали в ФТС.

Отмечается, что в основном санкционные продукты ввозили через Белоруссию, которая недавно ввела контрсанкции в ответ на действия Евросоюза.