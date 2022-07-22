Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас заявил, что санкционная политика ЕС не несет в себе никакой логики. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По словам сенатора, европейские власти вводят очередные рестрикции, которые, в большей степени, бьют по их собственной экономике.

«Нет у них никакой логики. Западным политикам надо показывать своему обществу, которое очень разогрето мейнстримными медиа, что они что-то делают. Поэтому они суетятся. Если бы эти санкции были продуманы, то не нужно было бы вводить семь пакетов. Ну сядьте, сосредоточьтесь, введите какой-то набор мер, если уж вы пошли по этому пути совершенно незаконных рестрикций <…>», — добавил Клишас.

Сенатор подчеркнул, что шаги, которые предпринимает Евросоюз в отношении России, неэффективные.

Ранее Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций в отношении России. Вводится частичный запрет на импорт золота и угля.