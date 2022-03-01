Наложенные на Россию западными странами санкционные ограничения не очень сильно повлияют на деятельность основной массы ресторанов в России. Об этом «360» рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев.

«У нас давно есть тренд — работать на локальных продуктах. Цены на продукцию вырастут из-за логистики, а такой тенденции, что ресторанам придется переходить, отказываться от импортных продуктов и использовать местные, — нет. События 24 февраля никак не подействовали», — заявил Беляев.

Ресторатор сказал, что уже после 2014 года рестораны переориентировались на сырье российских производителей.

По словам Беляева, определенные проблемы с логистикой наблюдаются в Белгородской области из-за близости к ЛНР и ДНР, так как ресторанам региона было комфортно работать с поставщиками с Украины. Также трудности есть у Калининградской области, которая работала с Польшей.

«В Центральном федеральном округе таких проблем нет. У каких-то конкретных ресторанов есть сложности с определенными блюдами, тогда их нужно убирать из меню», — сказал вице-президент.

Рестораны с монокухней, ориентированные на европейскую и средиземноморскую кухню, также переформатируют меню и перейдут на блюда, которые можно изготовить из локальных продуктов, заключил Беляев.