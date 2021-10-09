Санкции Запада создали трудности для российского сегмента МКС

Сейчас на МКС возникли трудности в обеспечении поддержания работоспособности российского сегмента. Всему виной санкции против России на поставку комплектующих для космической техники и производство некоторых компонентов на Украине. Об этом сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

По данным авторов статьи, в обычных условиях необходимо заменять комплектующие до того, как они откажут. Однако за время полета российского сегмента МКС многие из них перестали выпускать. Одна из причин — прекращение выпуска элементной базы, которая существовала во время разработки первых модулей российского сегмента МКС.

«Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина) или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия импортного производства», — сказано в сообщении.

В таком состоянии российский сегмент Международной космической станции можно эксплуатировать до 2024 года включительно. Но если количество отказов станет слишком большим, то полет сегмента может стать нецелесообразным из-за невозможности восстановления его работоспособности.

По словам президента России Владимира Путина, срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2024 года.