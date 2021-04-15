Санкции США против России поддержали в НАТО

Североатлантический альянс единогласно выразил поддержку решение США о новом санкционном пакете против России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Союзники по НАТО поддерживают Соединенные Штаты и солидарны с ними после их объявления 15 апреля о мерах реагирования на дестабилизирующую деятельность России», — сообщили в тексте заявления НАТО.

Страны-союзники готовы на любые действия, которые нужно будет предпринять для сохранения безопасности альянса. По их словам, на данном этапе необходима совместная работа, якобы потому что действия России на политической арене спрогнозировать довольно трудно, уточнил сайт «Русская планета».