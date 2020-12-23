Санкции США не повлияют на контракты «ВСМПО-Ависма» с Boeing

«В случае использования американских технологий, требуется согласие властей США, но на „ВСМПО-Ависма“ в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что в санкционном списке Минпромторга США оказалось 45 российских компаний. По данным издания, кроме «ВСМПО-Ависма» в этом перечне оказался и «Каменск-Уральский металлургический завод».