Санкции против России разделили администрацию Байдена на два лагеря

Подготовка пакета новых санкций против России разделила администрацию американского президента. Ограничительные меры США планирует объявить до 2 июня.

В администрации сформировалось два лагеря: одни — сторонники жесткой линии, другие — за введение ограничений, но опасаются, что они могут отразиться негативно на экономике страны. Об этом сообщил Financial Times.

За предупреждение всех рисков выступили представители Минфина и Госдепа. Главным сторонником ведения жесткой политики против России стала замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она считает, что США не должны «зависеть от мнения Евросоюза в вопросе санкций».

Американское издание Financial Times считает, что Байден сам побоится вводить жесткие санкции. Законы США позволяют их легко объявлять, но не снимать.

Пакет санкций разрабатывают советник замглавы Минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл.

Ранее Депутат Европарламента от Франции Матильда Андруэ обозначила необходимость противостоять санкциям, которые Штаты ввели против газопровода «Северный поток — 2».