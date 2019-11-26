Российские банки фактически перестали ощущать последствия наложенных ограничительных мер западных стран. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

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«Только напрямую подпавшие под санкции фирмы и банки страдают от ограничений. Но и они в значительной степени выровнены благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе», — сказала Набиуллина газете Handelsblatt.

Она отметила, что остальные финансовые организации «больше фактически» не испытывают влияние санкций.

По словам председателя ЦБ, после введения ограничительных мер России пришлось действовать «радикально». В частности, был снижен курс рубля, вместо удерживания его в рамках обменного курса. Но, несмотря на все трудности, российской банковской системе удалось приспособиться к санкциям.

«И мы занимаемся — это мы ни в коей мере не скрываем — дедолларизацией нашего финансового сектора и торговли, чтобы быть еще менее уязвимыми. Мы хотим в значительной мере вытеснить валютные и санкционные риски из российской экономики», — добавила Набиуллина.

Она также сообщила, что за последние пять лет 439 банков лишились лицензий. Сейчас на территории страны работают 454 финансовые организации с «реальным капиталом».