Санкции не взяли. Первый ресторан McDonald’s в России продолжил работу

Первый ресторан McDonald’s в России, расположенный на Пушкинской площади в Москве, продолжил работу после объявления о временном закрытии сети. Об этом «Говорит Москва» сообщила жительница столицы.

«Макдоналдс работает, люди стоят за едой», — сказала собеседница.

В контактном центре компании заявили, что точной информации о дате временного закрытия ресторанов McDonald’s на территории России нет.

Там отметили, что сегодня все заведения работают в штатном режиме. При этом в представительстве не смогли ответить на вопрос, будет ли работать сеть, например, завтра.

«Газета.ru» сообщила, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s 8 марта решила временно закрыть в России 850 ресторанов. Это решение приняли на фоне проведения РФ военной операции на Украине.

В России в сети McDonald’s работают 62 тысячи человек, которые «вложили сердце и душу» в этот бренд, отметили в корпорации.

Массовый отток зарубежных компаний из России начался после очередного витка международных санкций. Из России решили уйти компании L’Oreal, OBI, IKEA, Lego, Nike, H&M. Компания Procter & Gamble (P&G) сообщила, что серьезно сократит ассортимент своей продукции на российском рынке.