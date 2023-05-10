10 мая 2023, 08:45
Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами
Минздрав сообщил, что санкции не повлияли на льготное обеспечение лекарствами
Антироссийские санкции со стороны западных стран не повлияли на льготное обеспечение лекарственными препаратами пациентов. Об этом сказано в отчете министерства здравоохранения, сообщило РИА «Новости».
«Сложившиеся в результате ограничительных мер условия экономического характера не повлияли на доступность своевременного и качественного обеспечения населения лекарственными препаратами», — сообщили в ведомстве.
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Также Минздрав отметил, что в России растет доля клинических исследований отечественных препаратов.
«Начинает активнее развиваться рынок инновационного развития. В прошлом году в России зарегистрировали 950 новых препаратов, в том числе 796 собственного производства», — добавили в министерстве.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране нет дефицита в медицинском оборудовании или лекарствах. По его словам, справиться с трудностями помогает разработанный правительством механизм поставок.
Лекарства
Минздрав
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