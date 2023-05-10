Общество 10 мая 2023, 08:45 Санкции не повлияли на обеспечение льготников лекарствами Минздрав сообщил, что санкции не повлияли на льготное обеспечение лекарствами

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Антироссийские санкции со стороны западных стран не повлияли на льготное обеспечение лекарственными препаратами пациентов. Об этом сказано в отчете министерства здравоохранения, сообщило РИА «Новости».

«Сложившиеся в результате ограничительных мер условия экономического характера не повлияли на доступность своевременного и качественного обеспечения населения лекарственными препаратами», — сообщили в ведомстве.

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Также Минздрав отметил, что в России растет доля клинических исследований отечественных препаратов.

«Начинает активнее развиваться рынок инновационного развития. В прошлом году в России зарегистрировали 950 новых препаратов, в том числе 796 собственного производства», — добавили в министерстве.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране нет дефицита в медицинском оборудовании или лекарствах. По его словам, справиться с трудностями помогает разработанный правительством механизм поставок.