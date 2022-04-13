Политолог Юрий Светов оценил заявление замглавы МИД Сергея Рябкова, который сообщил, что Россия по-прежнему остается в числе лидеров в области высоких и передовых технологий. По его словам, санкции не остановят развитие нашей страны, написал RT.

«Это, конечно, наша общая надежда, что санкции не остановят наше развитие, что мы сможем с ними справиться», — сообщил Светов.

Политолог также прокомментировал последствия санкций, которые были применены к России в 2014 году.

«И после громких заявлений (экс-президента США Барака. — ред.) Обамы, что российская экономика „разорвана в клочья“, оказалось, что это далеко не так. И сельское хозяйство у нас поднялось, и промышленные наработки получились отличными», — резюмировал он.