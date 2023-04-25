Общество 25 апреля 2023, 17:38 Санкции не должны повлиять на выполнение соцобязательств — Мишустин Премьер-министр Мишустин: санкции не должны повлиять на выполнение социальных обязательств РИА «Новости»

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Антироссийские санкционные ограничения и другие внешние факторы не должны препятствовать выполнению правительством своих социальных обязательств перед гражданами. Об этом на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС.

Глава правительства напомнил, что выполнение социальных гарантий является прямой обязанностью государства, реализации которой не должны мешать любые внешние риски, в том числе и санкции недружественных стран.

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«Рост доходов и реальных зарплат населения, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми и снижение бедности является ключевыми направлениями в этой работе», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что кабмину нужно стараться улучшать благополучие социально незащищенных граждан, включая пенсионеров.

Ранее премьер-министр поручил Минстрою сохранить темпы возведения нового жилья в России на уровне 2022 года.