25 апреля 2023, 17:38
Санкции не должны повлиять на выполнение соцобязательств — Мишустин
Премьер-министр Мишустин: санкции не должны повлиять на выполнение социальных обязательств
Антироссийские санкционные ограничения и другие внешние факторы не должны препятствовать выполнению правительством своих социальных обязательств перед гражданами. Об этом на стратегической сессии «Повышение благосостояния граждан» заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова привел ТАСС.
Глава правительства напомнил, что выполнение социальных гарантий является прямой обязанностью государства, реализации которой не должны мешать любые внешние риски, в том числе и санкции недружественных стран.
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«Рост доходов и реальных зарплат населения, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми и снижение бедности является ключевыми направлениями в этой работе», — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что кабмину нужно стараться улучшать благополучие социально незащищенных граждан, включая пенсионеров.
Ранее премьер-министр поручил Минстрою сохранить темпы возведения нового жилья в России на уровне 2022 года.
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Михаил Мишустин
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