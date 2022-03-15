«Санкции? Идите в баню!» Депутат нашел замену шведскому аппарату для дойки

Заменой шведским аппаратам от фирмы DeLaval для дойки крупного рогатого скота станет российский аналог, изготавливаемый в Кировской области. Об этом в Telegram-канале написала депутат Мария Бутина.

«Они не просто похожие, а одинаковые. Стойкость ко всем невзгодам российского изделия в разы выше. Наш будет в 2,5 раза дешевле, а срок службы дольше», — заявила Бутина.

Ранее депутат назвала в качестве замены американским смартфонам iPhone от Apple российский смартфон AYYA T1, показав его распаковку.

Устройство оснащено отдельной кнопкой, отключающей от работы микрофон и камеру.

После начала специальной военной операции РФ на Украине некоторые западные компании приостановили свою деятельность в России.

Газета «Известия» писала, что больше половины россиян в условиях санкций начнут искать дополнительные способы заработка.