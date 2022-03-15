«Санкции? Идите в баню!» Депутат нашел замену шведскому аппарату для дойки
Депутат Бутина нашла российскую замену шведскому аппарату для дойки
Заменой шведским аппаратам от фирмы DeLaval для дойки крупного рогатого скота станет российский аналог, изготавливаемый в Кировской области. Об этом в Telegram-канале написала депутат Мария Бутина.
«Они не просто похожие, а одинаковые. Стойкость ко всем невзгодам российского изделия в разы выше. Наш будет в 2,5 раза дешевле, а срок службы дольше», — заявила Бутина.
Ранее депутат назвала в качестве замены американским смартфонам iPhone от Apple российский смартфон AYYA T1, показав его распаковку.
Устройство оснащено отдельной кнопкой, отключающей от работы микрофон и камеру.
После начала специальной военной операции РФ на Украине некоторые западные компании приостановили свою деятельность в России.
Газета «Известия» писала, что больше половины россиян в условиях санкций начнут искать дополнительные способы заработка.