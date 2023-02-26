Общество 26 февраля 2023, 00:39 Санкции ЕС не повлияли на деятельность «Сириуса» в новых регионах — ОНФ Сопредседатель штаба ОНФ Шмелева: санкции не повлияют на работу «Сириуса» в новых регионах

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Персональные санкции Евросоюза против руководителя образовательного центра «Сириус», сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой не помешают работе «Сириуса» в новых регионах России. Об этом Шмелева сообщила ТАСС.

«Введение санкций никак не повлияет на нашу работу — ни в ОНФ, ни в „Сириусе“. Все наша деятельность по поддержке детей, живущих на новых территориях, по созданию там региональных центров, работающих по модели „Сириуса“, по восстановлению и развитию системы образования и по другим направлениям будет обязательно продолжена», — заявила собеседница агентства.

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Шмелева назвала введение против нее санкций абсурдом, дети должны быть вне политики. Она заявила, что продолжит помогать детям, чтобы они обрели лучшее будущее.

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Евросоюз согласовал 10-й пакет антироссийских санкций. В список попал известный в России и мире детский хирург Леонид Рошаль. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это как «Айболит в заложниках у пиратов». Объяснить это можно только невежеством «западников», считает дипломат.