Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за коронавируса

Санкт-Петербургский Международный культурный форум, который должен был пройти с 11 по 13 ноября, отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Минкультуры.

Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что такое решение было принято после консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ и властями Санкт-Петербурга, сообщило РИА «Новости».

Она подчеркнула, что форум отменили, чтобы не допустить рисков, связанных с распространением коронавируса.

Сегодня ежесуточный прирост случаев коронавируса побил новый рекорд. Было зафиксировано 32 196 заболевших.

Несмотря на всплеск заболеваемости, о введении режима самоизоляции по всей стране речь не идет, но власти регионов самостоятельно принимают решения о том, какие ограничительные меры нужно ввести, чтобы бороться с пандемией. Где-то вернули QR-коды, также усиливается контроль за ношением масок и других средств индивидуальной защиты.