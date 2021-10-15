Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за коронавируса
Минкультуры: Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
Санкт-Петербургский Международный культурный форум, который должен был пройти с 11 по 13 ноября, отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Минкультуры.
Глава ведомства Ольга Любимова заявила, что такое решение было принято после консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ и властями Санкт-Петербурга, сообщило РИА «Новости».
Она подчеркнула, что форум отменили, чтобы не допустить рисков, связанных с распространением коронавируса.
Сегодня ежесуточный прирост случаев коронавируса побил новый рекорд. Было зафиксировано 32 196 заболевших.
Несмотря на всплеск заболеваемости, о введении режима самоизоляции по всей стране речь не идет, но власти регионов самостоятельно принимают решения о том, какие ограничительные меры нужно ввести, чтобы бороться с пандемией. Где-то вернули QR-коды, также усиливается контроль за ношением масок и других средств индивидуальной защиты.