Общество 20 апреля 2023, 15:30 Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль проведут на Манежной площади

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С 29 апреля по 9 мая в Санкт-Петербурге на Манежной площади будет проходить гастрономический фестиваль. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник».

Гостей мероприятия ожидают круглые столы, конференции и панельные дискуссии, на которых обсудят темы петербургского кулинарного наследия, приготовление различных блюд и безглютеновые диеты.

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В эти дни Манежная площадь соберет не только профессионалов отрасли общественного питания, но и различных музыкантов. Шеф-повара познакомят гостей со своими профессиональными секретами, а ведущие проведут викторину на тему готовки.

Все желающие смогут принять участие в мероприятии. Вход свободный.