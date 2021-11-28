Санкт-Петербургская митрополия прояснила ситуацию вокруг мощей и икон во МХАТе

МХАТ имени Горького получил ковчег с мощами и иконы от частного музея и его домового храма по договоренности с бывшим гендиректором театра Эдуардом Бояковым. К новому руководству театра священнослужители обратились из-за невозможности получить их назад, заявила представитель Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, манипулирование именем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия (Судакова) в этой ситуации недопустимо, сообщило РИА «Новости».

«[Новый гендиректор МХАТ Владимир Кехман] знаком и неоднократно общался с владыкой Варсонофием. Не исключено, что он мог позвонить владыке и в ходе общего разговора спросить, знает ли владыка о ковчеге с мощами», — сказала она.

При этом Родоманова выразила сомнение, что Кехман посвящал владыку в ситуацию, связанную со сменой руководства театра.

«Неприятно, и мы это чувствуем, что именем митрополита манипулируют в этой ситуации», — добавила она.

Представитель митрополии уточнила, что иконы и ковчег с мощами принадлежат негосударственному Санкт-Петербургскому художественному музею на Васильевском острове и использовались в его домовом храме святителя Николая Чудотворца. В прошлом году Бояков обратился с просьбой передать на время имеющиеся священные предметы, потому что является верующим человеком. Но предполагалось, что все будет возращено назад, подчеркнула она.

По данным РИА «Новости», вернуть иконы и ковчег с мощами Кехмана попросил настоятель храма святителя Николая Чудотворца, иерей Александр Панихин, написав главе театра письмо.

Кехман заявил, что в РПЦ были не в курсе о передаче мощей и двух икон во МХАТ. Он добавил, что общался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Варсонофием, чтобы прояснить ситуацию вокруг этих священных предметов.