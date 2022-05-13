Ограничения дорожного движения появятся в нескольких районах Санкт-Петербурга

Автомобильное движение будет ограничено в нескольких районах Санкт-Петербурга с 15 по 20 мая. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию города.

В этих районах будут проводиться ремонтные работы. В частности, в Кировском районе 15 мая по 13 июня около дома № 5 по Дачному проспекту пройдет установка светофорного объекта. В Колпинском будет закрыто движение на улице Карла Маркса и на Павловской улице в связи с работами по прокладке теплосети.