Санкт-Петербург захотели переименовать. Название слишком длинное
«В повседневной жизни люди давно уже не говорят „Санкт-Петербург“. Говорят „Петербург“ или еще короче — „Питер“», — заявил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Его слова привело ИА Nation News.
По мнению парламентария, название Санкт-Петербург слишком длинное, к тому же двойное. Оно естественным образом постепенно выходит из употребления.
По мнению Петрова, жители города могут высказать свое мнение в ходе голосования по поводу поправок в Конституцию России. Или вопрос могут обсудить отдельно с петербуржцами, которые могут запросто стать питерцами.
Депутат подчеркнул, что даже само название Санкт-Петербург не является уникальным. В мире есть много городов с аналогичным именем. А вот если укоротить название российского города до Питера, то даже вывески станут короче.