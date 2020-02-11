Санкт-Петербург захотели переименовать. Название слишком длинное

Санкт-Петербург давно пора переименовать. Полным именем город и так никто не называет, сокращая до фамильярного Питера. Люди забыли, что мегаполис назван не в честь Петра Первого, а в честь апостола Петра.

«В повседневной жизни люди давно уже не говорят „Санкт-Петербург“. Говорят „Петербург“ или еще короче — „Питер“», — заявил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Его слова привело ИА Nation News.

По мнению парламентария, название Санкт-Петербург слишком длинное, к тому же двойное. Оно естественным образом постепенно выходит из употребления.

По мнению Петрова, жители города могут высказать свое мнение в ходе голосования по поводу поправок в Конституцию России. Или вопрос могут обсудить отдельно с петербуржцами, которые могут запросто стать питерцами.

Депутат подчеркнул, что даже само название Санкт-Петербург не является уникальным. В мире есть много городов с аналогичным именем. А вот если укоротить название российского города до Питера, то даже вывески станут короче.