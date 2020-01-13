Санкт-Петербург украсят ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

В городском центре рекламы и праздничного оформления рассказали, что под плакаты к годовщине снятия блокады отдадут 250 сторон рекламных конструкций.

Адресная программа городского оформления включает все памятные места. Основной акцент сделают на Невский проспект и дом № 14, на котором установлена мемориальная табличка об артобстреле, а также Пискаревское мемориальное кладбище и Площадь Победы.

Всего элементов праздничного оформления в городе будет 2096. Большая их часть — стилизация знамен и флагов Победы, а также флаги России.

Сообщается, что флаги и праздничные баннеры разместят на Дворцовой набережной, а также набережных Кутузова, Адмиралтейской, Смольной и Воскресенской.

На Невском, Московском и Суворовском проспектах установят конструкции на тросах в виде Петропавловской крепости на фоне «Разорванного кольца».

70 сторон плакатов повесят на эскалаторах метрополитена, а 700 постеров разместят в вагонах подземки.

Отмечается, что в оформлении праздничных плакатов использовались фотографии их архивов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ и Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Фоном для них стал лед Ладожского озера, Дорога жизни.

Полиграфическую продукцию дополнят видеоролики на больших экранах на улицах города и объявления на эскалаторах метро.