Санкт-Петербург украсят к Новому году елками и ангелами

На Дворцовой площади появится живая новогодняя ель высотой 25 метров. Дерево украсят в стиле ретро, оно напомнит времена СССР. А на проспекте Стачек у станции метро «Кировский завод» установят 14-метровую искусственную елку.

В 2020 году Дворцовый мост будет выглядеть иначе. Его украсят с помощью современных технологий, дизайн будет современный, динамичный и объемный. На площади Растрелли появится новая декоративная композиция «Часы Ангела». Малые переправы города тоже оформят, подсветку получат Тройной и 2-й Садовый мосты.

Деревьев тоже украсят по-другому. К этому Новому году в столице в список для оформления включат 30 объектов на Садовой улице и 20 — на набережной реки Мойки. Там красками заиграют световые гирлянды.

В сквере у Никольского собора можно будет сфотографироваться у композиции «Ангел», а на пересечении Воскресенской набережной и Потемкинской улицы появятся «Елочки». Потемкинская улица станет праздничной благодаря 14 световым композициям.

Новогодние и рождественские проекции покажут на фасаде домов на Конюшенной площади и стрелке Васильевского острова, а также на Казанском соборе.

А в Кронштадте праздничные украшения подготовили для территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».