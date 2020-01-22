Санкт-Петербург украшают ко Дню освобождения от блокады

22 января завершились монтажные работы на Невском проспекте. Уже установили около 10 подвесов, имитирующих прожекторы блокадного города.

На Площади Победы на двух зданиях разместят панно, символизирующее снятие блокады. Кроме этого украшения появятся еще по 44 адресам.

Работы проводят ночью, чтобы не мешать движению в Петербурге.