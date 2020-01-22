Санкт-Петербург украшают ко Дню освобождения от блокады
Альпинисты помогают в украшении Санкт-Петербурга ко Дню полного освобождения города от фашисткой блокады. Петербург оформляют в местах проведения мероприятий, написало ИА Nation news, ссылаясь на местное издание.
22 января завершились монтажные работы на Невском проспекте. Уже установили около 10 подвесов, имитирующих прожекторы блокадного города.
На Площади Победы на двух зданиях разместят панно, символизирующее снятие блокады. Кроме этого украшения появятся еще по 44 адресам.
Работы проводят ночью, чтобы не мешать движению в Петербурге.