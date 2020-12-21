Санкт-Петербург попросил 300 тысяч доз вакцины, койки и медиков

Санкт-Петербургу необходимы сотни тысяч вакцин от коронавируса, дополнительные койки и медики. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

«Мы рассчитываем на федеральную помощь. Нам необходимы 300 тысяч доз вакцины и еще 200 миллионов рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Также Беглов направил обращение в адрес правительства России о дополнительном перепрофилировании 900 коек в федеральных стационарах для оказания помощи ковид-пациентам. Кроме того, чиновник попросил изменить сроки проведения зимней сессии для студентов старших курсов медицинских вузов, чтобы иметь возможность привлекать их в помощь врачам поликлиник.

По его словам, до конца недели в Центре Алмазова и Первом медицинском университете Санкт-Петербурга будут открыты 210 мест для пациентов с COVID-19.

Беглов также заявил, что город подходит к «красной черте». Ежедневно для зараженных коронавирусом свободными остаются 3-4% коек. Причиной такого активного распространения COVID-19 стал «сырой климат, который ругали во все времена», считает губернатор.

«Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония. В конце ноября — начале декабря в Петербурге традиционно наступает время заболевания сезонными простудами и ОРВИ», — отметил Беглов.