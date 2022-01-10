Санкт-Петербург побил собственный рекорд по количеству выпавшего снега

В Санкт-Петербурге сугробы выросли до 37 сантиметров в высоту. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, Северная столица побила собственный рекорд. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на страницу синоптика в Facebook.

«По данным метеостанции Санкт-Петербурга, сегодня, 10 января, высота снежного покрова в Северной столице достигла 37 сантиметров», — написал он.

Несколько дней назад высота сугробов достигала лишь 36 сантиметров. В Ленинградской области, по словам Леуса, сугробы увеличились до 66 сантиметров. Замер производился в Лодейном Поле и в Тихвине.