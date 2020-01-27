Санкт-Петербург отметил День снятия блокады

В Северной столице проходят мероприятия в память снятия блокады Ленинграда. Посетители исторического парка «Россия — моя история» увидели документальный фильм «Первый кирпичный» 24 января. Кинолента рассказала об истории Кирпично-пемзового завода № 1, который стал крематорием во время блокады.

Однако главные мероприятия начались сегодня 27 января в День полного снятия блокады. Утром прошло возложение венков на мемориальных кладбищах и торжественно-траурный митинга на Невском проспекте.

В полдень на Дворцовой площади стартовала программа с участием реконструкторов. Там можно рассмотреть стенды с афишами военных лет и блокадные фотографии, прочитать документы и письма и попробовать солдатскую кашу с сухарями. А у Зимнего дворца появилась военная и гражданская техника.

Блокадников на мероприятиях было мало. С тех дней прошло уже много лет.

«Меня тогда еще не было. В Ленинграде жили бабушка, дедушка и мама. Бабушку и маму эвакуировали в Ангарск. Дедушка остался здесь и умер. Он похоронен на Пискаревском кладбище», — пояснила местная жительница Людмила Михайловна. Она пришла на мероприятия, чтобы почтить память страшных лет.