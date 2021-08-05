Санкт-Петербург оказался в списке городов, которые посетят с детьми в сентябре

Определены города, которые туристы планируют посетить в бархатный сезон. Среди них — Санкт-Петербург. Полный список этих мест приводят аналитики сервиса Tvil.ru, написал «Петербургский дневник».

На первом месте в рейтинге оказались Евпатория и Сочи. Кроме того, в лидеры выбился город Гагра, который находится в Абхазии. Также в список попали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Воронеж, Нижний Новгород, Москва и Саратов.

Аналитики отметили, что дешевле всего отдохнуть в бархатный сезон в Воронеже, а дороже всего будет в Санкт-Петербурге.