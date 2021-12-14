Санкт-Петербург обогнал Москву по числу новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 343 случая заражения коронавирусом, причем Санкт-Петербург обогнал Москву по приросту заражений. Всего новые случаи COVID-19 выявили в 85 регионах.

У 1864 новых больных не было симптомов COVID-19. С учетом полученных данных общее число выявленных случаев в России с начала пандемии теперь составляет 10 074 797.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 1989 случаев ковида, это самый большой показатель в России. В Москве заболевших прибавилось на 1976, а в Подмосковье — на 1945.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 509 139 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За сутки зафиксировано 1145 летальных исходов. Всего с начала пандемии ковид унес жизни 291 749 человек. По смертям Москва по-прежнему на первом месте. В столице скончались за сутки 89 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 62, в Московской области — 52.

За 24 часа врачи выписали 34 084 человека, всего успешно победили болезнь 8 804 000 россиян.