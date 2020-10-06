Санкт-Петербург начнут украшать к Новому году 9 ноября

При этом власти смогли практически полностью сохранить привычный объем украшений. В настоящий момент все конкурсные работы окончены. Отмечается, что к 1 декабря праздничный облик примут центральные дороги города. В их числе окажутся Невский, Московский прос­пекты и Пулковское шоссе. А на следующий день включатся все гирлянды. Еще через десять дней зажгутся огни на новогодних елях, на Дворцовом мосту и главной новогодней елке на Дворцовой площади.

«Несмотря на ситуацию, связанную с борьбой по распространению новой коронавирусной инфекции и сокращением бюджета, предусмот­ренного на централизованное оформление города, удалось практически полностью сохранить новогоднюю программу оформления прошлого года», — подчеркнул председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

В нынешнем году как и всегда акцент сделают на украшениях районов, удаленных от центра. Например, декоративную композицию «Ротонда» установят в Южно-Приморском парке. Помимо прочего, новогоднее оформление появится в районах Гражданского, Приморского проспектах и набережной Черной речки.