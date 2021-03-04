Санкт-Петербург может стать свадебной столицей России

Комитеты по развитию туризма и по делам ЗАГС Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития свадебного туризма, сообщило ИА «Невские новости».

В скором времени будут разработаны программы, на базе которых все граждане России и гости страны смогут сыграть свадьбу в городе на Неве. Председатель местного комитета по туризму Сергей Корнеев подчеркнул, что Петербург является «музеем под открытым небом».

«В общем, у нас есть все для проведения красивых свадеб. Мы вместе с туристическим бюро разработаем несколько вариантов свадеб, которые будем предлагать иногородним гражданам», — пояснил Корнеев.

Глава комитета по делам ЗАГС Оксана Маталина добавила, что вскоре горожане и жители других регионов нашей страны смогут записаться на регистрацию брака через портал госуслуг. Для петербуржцев приоритета не будет.