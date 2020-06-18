Санкт-Петербург больше не сможет перепрофилировать больницы под лечение COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что город исчерпал возможности перепрофилирования больниц под лечение пациентов с коронавирусом. Теперь в Петербурге будут только расширять уже существующие госпитали.

«Нам удалось сделать около 10,5 тысячи инфекционных коек. Практически мы дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары уже нельзя», — цитирует Газета.ru Александра Беглова.

По словам Беглова, при необходимости в Санкт-Петербурге смогут расширить действующие госпитали. Например, есть возможность добавить места в выставочном павильоне в «Ленэкспо», который переоборудовали для приема больных с коронавирусом. Всего в «Ленэкспо» будет около 2,5 тысячи коек.

С начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге выявили больше 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. За сутки число больных выросло на 251 человека.

В Петербурге сейчас лечатся 9426 больных COVID-19, из них около 9,1 тысячи — в больницах города.

Всего в России выявили больше 560 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли 7,6 тысячи человек.