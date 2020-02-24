Санитары в Прикамье проволокли пациента по асфальту с лужами. Видео

Медики скорой помощи затащили мужчину без чувств в машину без носилок. Два санитара просто проволокли несчастного по грязному снегу и лужам. В минздраве Пермского края пообещали наказать фельдшеров.

Видео появилось на страницах Березников в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину затаскивают в машину скорой. Судя по всему, он без чувств, потому что ноги его не шевелятся, и санитары бесцеремонно располагают его прямо на полу машины.

Прохожие попытались возмутиться. Они заметили, что этот пациент — обычный человек и не достоин такого обращения. Более того, от такого путешествия ему может стать только хуже, ведь он отморозит почки.

«Носилки — для больных. А он весь грязный. А потом я тебя повезу на этих носилках!» — сказал на это санитар, не капли не раскаявшись в суровом обращении.

Несмотря на увещевания прохожих, медики продолжали раскладывать мужчину на полу, лицом вниз.

Пользователи отметили, что мужчина, видимо, был пьян, хотя прилично одет и не похож на маргинала.

«Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно доложим», — сообщило РИА «Новости» в пермском минздраве.

Там также рассказали о проведении проверки.