Специалисты выявили нарушения в школах и детских садах Ямала

«В одной из школ Салехарда оборудована столовая на 224 посадочных места, в то время как школу, со слов администрации, посещает тысяча 420 обучающихся, […] ее вместимость — 800 человек», — уточнила пресс-служба. По словам специалистов, некоторые ученики не успевают получить горячее питание во время перемен.

Ведомство заявила, что школы города и села Аксарка столкнулись с подобной ситуацией. В одном из детских садов нет ответственной за организацию и качество лечебного питания, хотя у воспитанников наблюдается пищевая аллергия.

В основном заведения нарушают санитарные требования. Например, несвоевременная замена отсутствующих продуктов и неисправность или отсутствие приборов контроля температуры и влажности.

Федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к властям ЯНАО с рекомендациями для устранения нарушений. «Это не первый и не последний инспекционный выезд специалистов аппарата», — отметила она.

По словам пресс-службы правительства округа, регион уже принимает меры, чтобы устранить указанные нарушения. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступил с инициативой открыть 28 новых школ на 15 тысяч мест в округе.

«Большая программа по их возведению начнется уже в 2020 году. Так же в следующем году стартует реновация школ. В программу попадут 58 образовательных учреждений», — пояснила пресс-служба.