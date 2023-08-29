Общество 29 августа 2023, 17:27 Санитарный врач Дубинин назвал вьетнамскую и китайскую кухню самой опасной

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Специалисты чаще всего выявляют антисанитарные условия в китайских и вьетнамских ресторанах. Пробовать блюда в таких заведениях довольно рискованно, сообщил санитарный врач Николай Дубинин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, в таких национальных ресторанах определенный подход к организации процесса готовки, на кухне присутствуют грызуны и насекомые.

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Дубинин также отметил, что в китайских и вьетнамских заведениях общепита не проводится никакой санитарной обработки.