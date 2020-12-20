Санитарка, жаловавшаяся Путину, назвала свой реальный заработок

Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области Наталья Козырева, которая во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина пожаловалась на невыплаты «коронавирусных денег», назвала сумму, которую получила в качестве зарплаты.

Она сообщила о ней изданию «Подъем» после того, как глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев заявил, что с ноября Козырева получает около 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты. Козырева утверждает, что ей начислили 29 тысяч рублей, и пообещала обнародовать соответствующе документы.

«Это с учетом, что еще было совместительство. У меня есть расчетные листы», — сказала она.

Козырева добавила, что после жалобы президенту на отсутствие надбавок в Коле началась проверка. Она подчеркнула, что не хотела обвинять руководство больницы в произволе, просто хотела обратить внимание властей на то, что переведенные в уборщики сотрудники выполняют функции санитаров. Они работают в красной зоне, но не подпадают под федеральные выплаты.

«Моя цель была предложить президенту рассмотреть и включить и эти должности в оплату. Я не говорила и не говорю, что это произвол руководства, и они что-то неверно делают», — отметила Козырева.