  • Санитарка умыла пациентку из грязного тазика. Видео

    05 ноября 2019, 04:32

    Кирилл Фролов

    В Челябинской области санитарка умыла пациентку, измазавшуюся в фекалиях, из таза с грязной водой. Процедуру сняла на видео соседка женщины по палате, ролик опубликовали во «ВКонтакте». Как предположили пользователи соцсети, в тазу могли находиться остатки кала.
    Санитарка умыла пациентку из грязного тазика. Видео

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    В сообществе «Типичный Челябинск» сообщили, что инцидент произошел в Миассе, в травматологическом отделении больницы № 2.

    «Уборщица помыла нездоровую пациентку тряпкой, пропитанной черной от испражнений и грязи водой из тазика», — говорится в описании видео.

    Некоторые пользователи обратили внимание на то, что полы в больницах не моют из таза.

    «И на видео четко видно, что в руках у уборщицы ветошь или салфетка. Также по видео видно, что пациентка не в состоянии дойти до санкомнаты», — написала Наталья.

    На кадрах голая взъерошенная женщина сидит на кровати, застеленной клеенкой. Рядом на полу заметен не до конца убранный кал и тазик с мутной желтоватой водой. Санитарка выходит из палаты с тряпкой, попутно говоря пациентке: «Сиди! Заколебала, блин. Обосрала все».

    Затем она возвращается, обмакивает в таз небольшую тряпку и протирает лицо пациентке. Та говорит что-то невнятное.

    В комментариях многие пользователи ругают санитарку, обвиняя в бесчеловечности или халатном отношении к работе.

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    «Во-первых, вода грязная, это видно. Либо из-за мочи, либо кал. А во вторых, если тебе осточертела твоя работа, увольняйся! У нас свободная страна. А если работаешь, так хотя бы уважай хоть немного людей… Воду поменять не сложно», — написала Екатерина.

    Другие пользователи оправдывают санитарку.

    «Там какая-то синь все обосрала, ее помыли так еще и не нравится, какой водой», — замечает Дарья.

    Пользователь Игорь вспомнил, как лежал в травматологии с переломом, и его пожилой сосед «обделался прямо в постель».

    «Его так же отмывали санитарки-девчонки (спасибо им большое) и мыли тоже из тазика и тоже тряпками. Так что все, что тут наснимали, похоже, провокационная шляпа», — заключил местный житель.