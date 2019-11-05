Санитарка умыла пациентку из грязного тазика. Видео
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В сообществе «Типичный Челябинск» сообщили, что инцидент произошел в Миассе, в травматологическом отделении больницы № 2.
«Уборщица помыла нездоровую пациентку тряпкой, пропитанной черной от испражнений и грязи водой из тазика», — говорится в описании видео.
Некоторые пользователи обратили внимание на то, что полы в больницах не моют из таза.
«И на видео четко видно, что в руках у уборщицы ветошь или салфетка. Также по видео видно, что пациентка не в состоянии дойти до санкомнаты», — написала Наталья.
На кадрах голая взъерошенная женщина сидит на кровати, застеленной клеенкой. Рядом на полу заметен не до конца убранный кал и тазик с мутной желтоватой водой. Санитарка выходит из палаты с тряпкой, попутно говоря пациентке: «Сиди! Заколебала, блин. Обосрала все».
Затем она возвращается, обмакивает в таз небольшую тряпку и протирает лицо пациентке. Та говорит что-то невнятное.
В комментариях многие пользователи ругают санитарку, обвиняя в бесчеловечности или халатном отношении к работе.
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«Во-первых, вода грязная, это видно. Либо из-за мочи, либо кал. А во вторых, если тебе осточертела твоя работа, увольняйся! У нас свободная страна. А если работаешь, так хотя бы уважай хоть немного людей… Воду поменять не сложно», — написала Екатерина.
Другие пользователи оправдывают санитарку.
«Там какая-то синь все обосрала, ее помыли так еще и не нравится, какой водой», — замечает Дарья.
Пользователь Игорь вспомнил, как лежал в травматологии с переломом, и его пожилой сосед «обделался прямо в постель».
«Его так же отмывали санитарки-девчонки (спасибо им большое) и мыли тоже из тазика и тоже тряпками. Так что все, что тут наснимали, похоже, провокационная шляпа», — заключил местный житель.